Англия

"Красные" заключили сделку с Nike, которая станет рекордной для Англии.

Ливерпуль объявил о сделке с Nike, сообщил официальный сайт мерсисайдской команды.

Контракт вступит в силу 1 июня 2020 года. Nike будет поставлять Ливерпулю игровую форму, тренировочную и экипировку.

Отметим, что нынешним партнером "красных" является New Balance.

По информации Daily Mail, Ливерпуль будет зарабатывать 80 миллионов фунтов за сезон – это рекорд для Англии. Больше только у испанских грандов в лице Барселоны (117 млн.) и Реала (115 млн).

Ранее сообщалось, что пять игроков Ливерпуля вошли в команду года FIFA 20.

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