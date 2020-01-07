"Красные" заключили сделку с Nike, которая станет рекордной для Англии.
ФК Ливерпуль, Getty Images
07 января 2020, 22:49
Ливерпуль объявил о сделке с Nike, сообщил официальный сайт мерсисайдской команды.
Контракт вступит в силу 1 июня 2020 года. Nike будет поставлять Ливерпулю игровую форму, тренировочную и экипировку.
Отметим, что нынешним партнером "красных" является New Balance.
По информации Daily Mail, Ливерпуль будет зарабатывать 80 миллионов фунтов за сезон – это рекорд для Англии. Больше только у испанских грандов в лице Барселоны (117 млн.) и Реала (115 млн).
Ранее сообщалось, что пять игроков Ливерпуля вошли в команду года FIFA 20.
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