Англия

Английский клуб готовит предложение по хавбеку Аякса.

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает ESPN.

"Красные дьяволы" планируют укрепить линию полузащиты в январе и рассматривают возможность подписания нидерландского хавбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 66 млн евро.

Действующий контракт ван де Беека с Аяксом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 26 поединков в футболке Аякса, отличившись восемью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании ван де Беека также заинтересован мадридский Реал.

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