Английский клуб готовит предложение по хавбеку Аякса.
Донни ван де Беек, Getty Images
08 января 2020, 13:53
Полузащитник Аякса Донни ван де Беек попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает ESPN.
"Красные дьяволы" планируют укрепить линию полузащиты в январе и рассматривают возможность подписания нидерландского хавбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 66 млн евро.
Действующий контракт ван де Беека с Аяксом рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 26 поединков в футболке Аякса, отличившись восемью голами и восемью ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании ван де Беека также заинтересован мадридский Реал.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.