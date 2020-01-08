Турецкий нападающий может перебраться в стан "орлов".
ЧЕНК ТОСУН, ФОТО GETTY IMAGES
08 января 2020, 19:01
Кристал Пэлас ведет переговоры с Эвертоном относительно перехода Дженка Тосуна на правах аренды, сообщает Sky Sports.
Турецкий нападающий хочет получать больше игрового времени, чтобы поехать на чемпионат Европы. D
Кроме того, Тосун не хочет возвращаться в чемпионат Турции. Нападающий желает остаться в АПЛ или перебраться в Бундеслигу.
Тосун в этом сезоне отыграл восемь поединков в футболке Эвертона, забив три гола и сделав три ассиста.
Напомним, что Кристал Пэлас также связывают с трансфером полузащитника Шальке Набиля Бенталеба.