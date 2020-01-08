Англия

Турецкий нападающий может перебраться в стан "орлов".

Кристал Пэлас ведет переговоры с Эвертоном относительно перехода Дженка Тосуна на правах аренды, сообщает Sky Sports.

Турецкий нападающий хочет получать больше игрового времени, чтобы поехать на чемпионат Европы. D

Кроме того, Тосун не хочет возвращаться в чемпионат Турции. Нападающий желает остаться в АПЛ или перебраться в Бундеслигу.

Тосун в этом сезоне отыграл восемь поединков в футболке Эвертона, забив три гола и сделав три ассиста.

Напомним, что Кристал Пэлас также связывают с трансфером полузащитника Шальке Набиля Бенталеба.