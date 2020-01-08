Англия

Правый защитник Тоттенхэма пользуется спросом на трансферном рынке.

Брайтон, Кристал Пэлас и Саутгемптон заинтересованы в аренде правого защитника Тоттенхэма Кайла Уокер-Питерса, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что "шпоры" не будут против временного ухода 22-летнего фулбэка. Сейчас клуб ведет переговоры с Кристал Пэлас.

Кайл не играл за Тоттенхэм в АПЛ с августа, появившись с тех пор на поле только дважды в Кубке Лиги и Лиге чемпионов.

Этим же трем клубам приписывают интерес и к другому правому защитнику — бывшему игроку Манчестер Юнайтед Рафаэлю Да Силве.

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