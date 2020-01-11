Англия

Football.ua анонсирует матч 22-го тура чемпионата Англии между Тоттенхэмом и Ливерпулем.

В центральном матче 22-го тура Премьер-лиги Тоттенхэм примет Ливерпуль.

Тоттенхэм – Ливерпуль

11 января, 19:30, стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Арбитр встречи – Мартин Аткинсон

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

В своей тренерской карьере Жозе Моуриньо встречался с Ливерпулем чаще, чем с любой другой командой. Из 28 предыдущих встреч было немало памятных, вроде знаменитых битв Челси и Ливерпуля в Лиге чемпионов, кубковых финалов или того самого матча в Премьер-лиге, в котором Стивен Джеррард поскользнулся, а Ливерпуль потерпел серьезный удар в борьбе за чемпионский титул.

Откровенно говоря, в этом сезоне "красные" уже вряд ли упустят свое, ведь их отрыв от ближайшего преследователя составляет 13 очков, при этом они имеют матч в запасе. Тем не менее, Моуринью постарается стать первым менеджером, которому удастся обыграть Ливерпуль Юргена Клоппа в текущем сезоне Премьер-Лиги. Португальцу наверняка будет приятно лишить "красных" возможности провести сезон без поражений.

Усложняют задачу Тоттенхэма кадровые проблемы — за последние несколько дней лазарет "шпор" пополнили полузащитник Мусса Сиссоко и нападающий Харри Кейн. Кроме того, непонятки со здоровьем у еще одного полузащитника Тонги Ндомбеле, а голкипер Уго Льорис хоть и близок к восстановлению после перелома руки, но вернуться на поле пока не готов.

Ливерпуль же подойдет к матчу в отличном настроении — команда Юргена Клоппа резервным составом обыграла "основу" Эвертона в домашнем матче Кубка Лиги. Тем не менее, в случае с "красными" тоже не обойдется без кадровых проблем — полузащита ослабла из-за травм Наби Кейты, Джеймса Милнера и Фабиньо.

В матче первого круга победу на своем поле одержал Ливерпуль — 2:1.

По версии букмекеров, Ливерпуль – фаворит встречи. Победа "красных" оценивается коэффициентом 1,74, ничья – 4,30, а победа "шпор" – 4,40.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Льорис, Дэвис, Кейн, Сиссоко, Ндомбеле — Кейта, Клайн, Фабиньо, Милнер

Под вопросом: Уинкс, Роуз — Матип, Ловрен, Шакири.

Интересные факты:

Ливерпуль не проигрывает в последних 37 матчах в АПЛ.

"Красные" выигрывают и в тайме, в матче в последних семи играх.

Мерсисайдский клуб не пропускает в последних пяти матчах в чемпионате Англии.

Ливерпуль забивает как минимум два гола в последних 11 из 13 гостевых встреч в АПЛ.

Ливерпуль выиграл последние четыре матчах против Тоттенхэма во всех турнирах.

"Красные" забивают как минимум два гола в последних пяти играх против "шпор" во всех соревнованиях.