Англия

Судьбу выхода в финал турнира решит ответная игра.

В первом полуфинальном матче Кубка Лиги между Лестером и Астон Виллой Фредерик Гилбер вывел гостей вперед на 28-й минуте встречи. Француз воспользовался ассистом Анвара Эль-Гази.

Во втором тайме "лисы" отыгрались: Джейми Варди выступил в роли ассистента, а Келечи Ихеаначо сравнял счет.

Ответный матч команды проведут в Бирмингеме на Вилла Парк 28 января.

Лестер – Астон Вилла 1:1

Голы: Ихеаначо, 74 — Гилбер, 28.

Лестер: Шмайхель – Сеюнджю, Эванс, Фухс – Перейра, Прат (Чаудхури, 46), Тилеманс (Олбрайтон, 79), Мэддисон, Чилвелл – Перес (Ихеаначо, 69), Варди.

Астон Вилла: Ниланд – Конса, Мингс, Хаус – Гилбер, Дуглас Луис, Накамба (Лэнсберри, 86), Тейлор – Трезеге (Харихейн, 67), Эль-Гази (Васильев, 74), Грилиш.

Предупреждения: Варди – Эль-Гази, Конса.

В другом полуфинале Кубка Лиги Ман Сити на выезде обыграл МЮ 3:1.

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