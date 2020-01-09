Англия

Экс-менеджер "канониров" рассказал о своих целях.

Бывший главный тренер Арсенала Унаи Эмери заявил, что у него была возможность возглавить Эвертон, но он не стал возвращаться к работе.

"Эвертон интересовался мной, и я подумал об их предложении. Я не сказал "нет" сразу, у нас также было трехчасовое интервью. Я им нравился еще перед тем, как я возглавил ПСЖ".

"Я хочу, чтобы это время стало паузой для размышлений. Моя первая идея — остаться в Мадриде, а затем поехать в Валенсию и Лондон. Я хотел бы навестить своих родственников в Сан-Себастьяне".

"Меня интересует несколько команд, но я не получил предложений вернуться на тренерскую работу. Я хотел бы вернуться на работу в Испанию, но я не исключаю ничего", — сказал Эмери в интервью SE12.

Ранее испанский специалист утверждал, что был способен поправить тяжелую ситуацию в Арсенале.