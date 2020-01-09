Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг может остаться в клубе.

Ранее стало известно, что Эшли Янг договорился с миланским Интером и подпишет с клубом предварительный контракт, который вступит в силу летом этого года.

Но, как сообщает Sky Sports, Манчестер Юнайтед предпринял попытку удержать своего капитана в команде.

Руководство "красных дьяволов" уже предложило игроку новый контракт, который будет рассчитан до лета 2021 года.

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