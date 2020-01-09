Италия

Капитан Манчестер Юнайтед Эшли Янг подписал предварительное соглашение с миланским клубом.

Как сообщает BBC, английский защитник Эшли Янг договорился с итальянским клубом о подписании контракта, который вступит в силу с лета нынешнего года.

Соглашение 34-летнего футболиста с Манчестер Юнайтед истекает в конце сезона, а это означает, что Янг имеет право подписать предварительный контракт с другим клубом.

Отмечается также, что Интер намерен не просто дождаться Янга летом, а уже в этом месяце взять игрока в аренду, но МЮ пока не готов пойти на такой шаг.

В нынешнем сезоне Янг провел 18 матчей во всех турнирах и отметился голом и результативной передачей в рамках Лиги Европы.

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