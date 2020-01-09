Англия

Португальский хавбек должен перебраться в лондонский клуб как минимум на полтора сезона.

Вест Хэм договорился с Бенфикой об аренде хавбека Жедсона Фернандеша на 18 месяцев с правом выкупа за 33 млн фунтов, сообщает Sky Sports.

Также игрока хотел арендовать на тот же срок Челси, но с выкупом за 55 млн фунтов. При этом выкуп стал бы обязательным только если бы Жедсон сыграл не менее 50% матчей за "синих".

Бенфика отдала предпочтение предложению Вест Хэма, поскольку верит, что в этом клубе Фернандеш с большей вероятностью сохранит свою рыночную ценность.

Жедсон Фернандеш в нынешнем сезоне разругался с главным тренером Бенфики Бруну Лаге, из-за чего провел только 13 матчей за "орлов", в которых отметился одним ассистом.

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