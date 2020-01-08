Англия

Лондонцы делают первые шаги на трансферном рынке после бана.

Челси обсудил с Бенфикой переход Жедсона Фернандеша в январское трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Лондонцы возьмут 20-летнего португальца в аренду на 18 месяцев с обязательством выкупа за 55 миллионов фунтов, если тот сыграет 50% матчей за это время.

Жедсон Фернандеш в этом сезоне сыграл 13 поединков в футболке "орлов", отметившись одной результативной передачей.

Вест Хэм также готов взять португальского полузащитника в аренду, но может предложить лишь 33 миллиона фунтов при меньшем проценте необходимых сыгранных матчей.