Датчанин уже летом станет свободным агентом.
Кристиан Эриксен, Getty Images
09 января 2020, 17:23
Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен не перейдет в Манчестер Юнайтед этой зимой. "Красные дьяволы" не будут предпринимать попыток купить датчанина, сообщает Sky Sports.
Контракт Кристиана со "шпорами" истекает в конце сезона, и он не намерен продлевать соглашение. Тоттенхэм был бы не против продать датчанина, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.
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СМИ приписывают интерес к Кристиану миланскому Интеру, Ювентусу, Реалу и другим клубам.
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