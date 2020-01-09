Англия

Датчанин уже летом станет свободным агентом.

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен не перейдет в Манчестер Юнайтед этой зимой. "Красные дьяволы" не будут предпринимать попыток купить датчанина, сообщает Sky Sports.

Контракт Кристиана со "шпорами" истекает в конце сезона, и он не намерен продлевать соглашение. Тоттенхэм был бы не против продать датчанина, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.

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СМИ приписывают интерес к Кристиану миланскому Интеру, Ювентусу, Реалу и другим клубам.

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