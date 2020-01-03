Италия

Датчанин близок к переходу в миланский клуб.

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен может в ближайшее время стать игроком Интера.

Как сообщает Ekstra Bladet, "нерадзурри" договорились о трансфере датчанина с лондонским клубом и могут подписать его в ближайшее время. Ожидается, что сумма трансфера составит от 20 до 24 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 23 поединка в футболке "шпор", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что интерес к Эриксену также проявляет ПСЖ.

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