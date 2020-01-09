Англия

Нападающий еще долгое время не сможет помочь "шпорам".

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн, который травмировал подколенное сухожилие в поединке 21-го тура АПЛ против Саутгемптона, не поможет своей команде до апреля, сообщает BBC.

По данным источника, медицинский штаб "шпор" заявил, что английскому нападающему потребуется полноценная операция, из-за чего игрок не сможет продолжительный срок принимать участие в матчах.

В этом сезоне на счету нападающего 25 матчей в футболке лондонцев, в которых он отметился 17 голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что руководство Тоттенхэма намерено приобрести в январе замену Кейну. Одним из кандидатов СМИ называли форварда Фулхэма Александра Митровича.