Англия

Сербский нападающий может перебраться в стан "шпор".

Тоттенхэм хочет подписать нападающего Фулхэма Александара Митровича, сообщает 90min.

Как известно, "шпоры" находятся в поиске нового центрального форварда после повреждения Харри Кейна.

Александар Митрович в этом сезоне отыграл 25 поединков в футболке "дачников", забив 18 голов при одной результативной передаче.

Напомним, что Тоттенхэм также рассматривает кандидатуру Кшиштофа Пьонтека из Милана.

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