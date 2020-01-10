Англия

"Орлы" заключили сделку с турецким футболистом.

Официальный сайт Кристал Пэлас сообщает, что нападающий Эвертона Дженк Тосун будет выступать за лондонскую команду до конца сезона на правах аренды.

Также известно, что в стане "орлов" турецкий футболист будет носить футболку с 20-м номером на спине.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 8 поединков в футболке "ирисок", отличившись одним голом и тремя ассистами, а его действующий контракт с мерсисайдцами рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Кристал Пэлас хочет пополнить свои ряды полузащитником Шальке Набилем Бенталебом.