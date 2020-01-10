Полузащитник Спортинга вскоре может завершить трансфер в Манчестер Юнайтед.
Бруну Фернандеш, getty images
10 января 2020, 22:19
Английский Манчестер Юнайтед завершает сделку со Спортингом по подписанию Бруно Фернандеса, утверждает португальский журналист Филипе Диаш.
"В этот раз история такова, что Юнайтед действительно близок к завершению сделки по Бруну Фернандешу", — сказал журналист O Jogo.
По информации различных СМИ, "красные дьяволы" заплатят за футболиста около 60-70 миллионов евро.
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