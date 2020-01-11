Англия

Football.ua анонсирует матч 22-го тура АПЛ между Челси и Бернли.

Подопечные Фрэнка Лампарда сойдутся в поединке против коллектива Шона Дайча.

Челси – Бернли

11 января, 17:00, стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Арбитр встречи – Кевин Френд

Челси удивительным образом везет по ходу сезона. Когда появляется возможность догнать "синих" в турнирной таблице, конкуренты синхронно теряют очки. Не показывая убедительной игры как в атаке, так и в обороне, Челси сохраняет отрыв от преследователей на расстоянии четырех пунктов (при этом Шеффилд Юнайтед провел на одну игру больше).

Матчи против Бернли для лондонского коллектива даются, как правило, сложно, но при этом "синие" лишь раз проиграли "бордовым" за последние 12 встреч во всех турнирах.

В первом круге Челси и Бернли играли между собой, и тогда победу добыли "синие" – 4:2.

По версии букмекеров, Челси – фаворит встречи. Победа хозяев оценивается коэффициентом 1,29, ничья – 5,80, а победа гостей – 11,5.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Пулишич, Лофтус-Чик — …

Под вопросом: Алонсо – Леннон, Барнс, Гибсон, Вуд, Гудмундссон.

Интересные факты:

Челси забивает как минимум два гола в последних пяти матчах против Бернли во всех турнирах.

"Бордовые" уступили в последних трех встречах во всех турнирах.

В последних 11 из 12 матчей против Бернли во всех турнирах Челси не проигрывал.