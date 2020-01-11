Манкунианцы пытаются понизить цену на португальского полузащитника.
МАРКОС РОХО, ФОТО GETTY IMAGES
11 января 2020, 09:42
Манчестер Юнайтед хочет включить Маркоса Роха в сделку по Бруну Фернандешу, сообщает журналист Николо Шира.
Манкунианцы нуждаются в укреплении центра поля ввиду травм Поля Погба и Скота Мактоминея.
В то же время тренерский штаб "красных дьяволов" не особо рассчитывает на аргентинского защитника, который в этом сезоне отыграл лишь девять матчей.
Напомним, ранее предполагалось, что Манчестер Юнайтед заплатит за Бруну Фернандеша 60-70 миллионов евро.