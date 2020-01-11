Англия

Фрэнк Лампард не собирается отпускать датского защитника.

Фрэнк Лампард уверяет, что Андреас Кристенсен не покинет команду. Англичанин рассчитывает на защитника.

"Это исключено. Мне нравится Андреас как игрок, я когда-то с ним тренировался и видел, как развивался его талант, и я хочу, чтобы он раскрыл весь свой потенциал. Он высокий, сильный, прекрасно обращается с мячом, у него великолепный пас, и я хочу, чтобы он все это привнес в команду. Дело в том, что наши центральные защитники конкурируют за место в составе, так что двое игроков периодически будут расстроены непопаданием в состав, один так точно.

Мне показалось, в матче с Астон Виллой он был великолепен, и вообще во встречах с командами, предпочитающими силовой футбол, Андреас просто незаменим, и я могу это сказать совершенно прямо. Он сам знает это, и вот эти качества могут помочь ему стать блестящим центральным защитником", — приводит слова Лампарда официальный сайт Челси.

Напомним, что интерес к датчанину проявлял Милан — "дьяволы" хотели арендовать защитника.