Англия

Главный тренер Челси отметил важность испанского нападающего.

Фрэнк Лампард прокомментировал малое количество игрового времени Педро, отметив, что испанец ему нужен.

"Он является частью моих планов. Он был в команде, когда мы начали сезон, но потом травмировался перед игрой с Норвичем. Я понимаю, что Педро хочет играть больше. Он может дать команде многое благодаря своему опыту и умению разрывать линии соперника.

Знаю, что его контракт истекает в конце года, но не смотрю так далеко. Он здесь, является частью команды, и мне нужны все. Сегодня ты находишься на скамье запасных, а уже завтра нужно выйти на поле и показать себя", — приводит слова Лампарда Goal.

Педро ранее заверил, что готов бросить все, чтобы вернуться в Барселону.