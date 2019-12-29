Испанец привлек внимание клубов из МЛС.
Педро, Getty Images
29 декабря 2019, 11:59
Полузащитник Челси Педро попал в сферу интересов Интера Майами и Нью-Йорк Сити, сообщает портал Goal.
Клубы из МЛС следят за ситуацией вокруг испанского вингера и попытаются приобрести его в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб готов отпустить опытного игрока в январе за небольшую сумму.
Действующий контракт Педро с Челси истекает в июне следующего года.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел 10 поединков в футболке "синих", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Педро хотел бы вернуться в Барселону.
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