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Испанец привлек внимание клубов из МЛС.

Полузащитник Челси Педро попал в сферу интересов Интера Майами и Нью-Йорк Сити, сообщает портал Goal.

Клубы из МЛС следят за ситуацией вокруг испанского вингера и попытаются приобрести его в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб готов отпустить опытного игрока в январе за небольшую сумму.

Действующий контракт Педро с Челси истекает в июне следующего года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 10 поединков в футболке "синих", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Педро хотел бы вернуться в Барселону.

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