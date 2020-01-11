Англия

Завершился поединок 22-го тура АПЛ.

В матче 22-го тура чемпионата Англии Челси в родных стенах не имел проблем в игре против Бернли, забив три безответных гола.

Победа позволила лондонцам закрепиться на четвертом месте в таблице, а "бордовые" остаются на 15-м месте.

Челси — Бернли 3:0

Голы: Жоржиньо, 27 (с пенальти), Абрахам, 38, Хадсон-Одои, 49

Челси: Кепа — Джеймс, Рудигер, Кристенсен, Аспиликуэта — Баркли, Жоржиньо, Маунт — Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои

Бернли: Поуп — Тэйлор, Ми, Тарковски, Лоутон — МакНил, Корк, Вествуд, Леннон — Хендрик (Выдра, 73), Вуд

Предупреждения: МакНил, Вествуд, Леннон