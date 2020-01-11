В рамках 22-го тура чемпионата Англии "синие" на своем поле принимали Бернли.
ФК Челси, Getty Images
11 января 2020, 20:27
В очередном туре АПЛ Челси противостоял Бернли и сумел одолеть своего соперника (3:0).
Примечательно, что в этом матче главный тренер "синих" Фрэнк Лампард не произвел ни одной замены.
Таким образом, впервые с октября 2009 года лондонской клуб не произвел замен в чемпионате Англии.
Если говорить за все турниры, то в последний раз Челси не менял игроков по ходу матча в мае 2013 года (финал Лиги Европы против Бенфики).
В следующем туре Челси отправится на выезд к Ньюкаслу. Матч состоится 18 ноября в 19:30.
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