Англия

Менеджер остался доволен поединком против Кристал Пэлас.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказал свое мнение о матче АПЛ, в котором его команда сыграла вничью с Кристал Пэлас.

"Первые 35 минут — именно то, что я хочу видеть от Арсенала. Мы доминировали в некоторые отрезки матча и создавали шансы, но мы полностью выключились из игры, когда они нам забили, и это неприемлемо".

"Я не думаю, что мы позволили нашей концентрации упасть. Доминировать над Кристал Пэлас в течение 90 минут на их поле невозможно".

"Обамеянг? Я не видел этого эпизода, но я думаю, что это был серьезный фол. Я думаю, он просто ошибся, у него не было плохих намерений", — цитирует Артету Goal.

Вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча 22-го тура АПЛ Кристал Пэлас — Арсенал.