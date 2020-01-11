Подопечные Жозе Моуриньо были в шаге от того, чтобы остановить Ливерпуль на пороге исторического достижения — впервые в истории АПЛ команда набрала 61 очко за 21 сыгранный тур (0:1).
Фирмино припомнил "шпорам" старые обиды, twitter.com/LFC
11 января 2020, 21:25
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Тоттенхэм — Ливерпуль 0:1
Гол: Фирмино, 37
Тоттенхэм: Гассанига — Санчес, Альдервейрельд, Танганга — Орье, Уинкс, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Роуз (Ламела, 69) — Моура, Алли — Сон Хын Мин.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Дж. Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61) — Салах (Шакири, 90+2), Фирмино, Мане (Ориги, 81).
Предупреждения: Гомес, Окслейд-Чемберлен.