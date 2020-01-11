Англия

Гол Фирмино позволил Ливерпулю обыграть на выезде Тоттенхэм

Подопечные Жозе Моуриньо были в шаге от того, чтобы остановить Ливерпуль на пороге исторического достижения — впервые в истории АПЛ команда набрала 61 очко за 21 сыгранный тур (0:1).

Фирмино припомнил "шпорам" старые обиды, twitter.com/LFC

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте. Тоттенхэм — Ливерпуль 0:1

Гол: Фирмино, 37 Тоттенхэм: Гассанига — Санчес, Альдервейрельд, Танганга — Орье, Уинкс, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Роуз (Ламела, 69) — Моура, Алли — Сон Хын Мин.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Дж. Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61) — Салах (Шакири, 90+2), Фирмино, Мане (Ориги, 81). Предупреждения: Гомес, Окслейд-Чемберлен.