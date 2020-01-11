Англия

Ливерпуль на выезде сумел обыграть Тоттенхэм в очередном туре АПЛ.

Подопечные Жозе Моуриньо на своем поле принимали коллектив Юргена Клоппа.

"Шпоры" пропустили в первом тайме от Роберто Фирмино, и этого гола оказалось достаточно, чтобы "красные" увезли три очка с домашней арены Тоттенхэма.

Обзор матча:

Тоттенхэм — Ливерпуль 0:1

Гол: Фирмино, 37

Тоттенхэм: Гассанига — Санчес, Альдервейрельд, Танганга — Орье, Уинкс, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Роуз (Ламела, 69) — Моура, Алли — Сон Хын Мин.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Дж. Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61) — Салах (Шакири, 90+2), Фирмино, Мане (Ориги, 81).

Предупреждения: Гомес, Окслейд-Чемберлен.