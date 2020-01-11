Англия

У португальца все больше шансов переехать в АПЛ.

Как сообщает beIN Sports, Тоттенхэм старается перехватить у Манчестер Юнайтед полузащитника Спортинга Бруну Фернандеша.

Известно, что "манкунианцы" ведут переговоры с лиссабонцами о трансфере португальского футболиста, но "шпоры" хотят попытаться предложить как клубу, так и игроку лучшие условия.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел 13 матчей в чемпионате Португалии: на его счету шесть голов и семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Юнайтед таки близок к тому, чтобы заключить контракт с хавбеком, предложив взамен защитника Маркоса Рохо.