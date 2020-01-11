Англия

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм уступил Ливерпулю.

В очередном туре чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле принимал Ливерпуль. "Шпоры" минимально уступили "красным" – 0:1.

Таким образом, подопечные Жозе Моуриньо не могут победить четыре матча подряд.

До этого Тоттенхэм сыграл вничью с Норвичем (2:2) и проиграл Саутгемптону в АПЛ (0:1), а также сыграл вничью в Кубке Англии с Мидлсбро (1:1).

Ранее сообщалось, что Ливерпуль установил рекорд ТОП-5 лиг Европы — 20 побед в 21 матче.

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