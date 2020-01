Ливерпуль установил рекорд ТОП-5 лиг Европы — 20 побед в 21 матче

В рамках 22-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле принимал Ливерпуль. "Красные" минимально сумели обыграть "шпор" (1:0).

Таким образом, Ливерпуль добыл свою 20-ю победу в 21 стартовом матче чемпионата. "Красные" – первая команда из ТОП-5 лиг Европы, кому удалось подобное.

❗ — RECORD @LFC are the first team ever in Europe's top-5 leagues to win 20 of its opening 21 matches of a league season. #TOTLIV #LFC