Ливерпуль установил рекорд ТОП-5 лиг Европы — 20 побед в 21 матче

Подопечные Юргена Клоппа обыграли коллектив Жозе Моуриньо в очередном туре АПЛ.
ФК Ливерпуль, Getty Images
11 января 2020, 21:59
В рамках 22-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле принимал Ливерпуль. "Красные" минимально сумели обыграть "шпор" (1:0).
Таким образом, Ливерпуль добыл свою 20-ю победу в 21 стартовом матче чемпионата. "Красные" – первая команда из ТОП-5 лиг Европы, кому удалось подобное.
Отметим, что за 21 матч в АПЛ в активе Ливерпуля 61 заработанный балл.
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