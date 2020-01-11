Англия

Защитник рассказал о нынешней форме "красных".

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк дал свой комментарий после поединка 22-го тура АПЛ, в котором его команда одолела Тоттенхэм (1:0).

"Мы хотим проанализировать игру и стать еще лучше, но три очка очень важны, особенно в таком матче".

"Мы играли против Тоттенхэма, который остается сильным соперником. Они были в финале Лиги чемпионов, у них не самый лучший период, но они нацелены вернуть свою форму. Во втором тайме они давили на нас".

"Лидерство в АПЛ дарит нам всем хорошие чувства. Но вы видите, что все еще есть возможности для улучшения качества игры", — цитирует ван Дейка Goal.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль установил рекорд в топ-5 европейских лиг после победы над Тоттенхэмом.