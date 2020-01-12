Англия

Ранее Sky Sports утверждал, что Вест Хэм договорился об аренде хавбека Бенфики.

Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш может продолжить карьеру в Тоттенхэме. Именно "шпоры" выигрывают в борьбе за игрока, утверждает The Telegraph.

Тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо в ближайшие три месяца не сможет рассчитывать на полузащитника Мусса Сиссоко, который выбыл с травмой колена, что повышает потребность "шпор" в Фернандеше.

Бенфика не против отправить игрока в аренду с обязательным выкупом. В последнее время Жедсон не являлся важным игроком "орлов" из-за разногласий с тренером Бруну Лаге.

На игрока всерьез претендует Вест Хэм, а также СМИ приписывали интерес различным клубам АПЛ, среди которых – Челси и Манчестер Юнайтед.