Англия

Испанец разъяснил ситуацию с молодыми игроками в клубе.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола накануне матча с Астон Виллой рассказал о том, почему молодым игрокам так трудно закрепиться в составе команды.

"Мне бы хотелось, чтобы у нас выступало много молодых игроков, но все зависит от того, как они развиваются. Мне бы хотелось, чтобы я помог молодым игрокам так же, как в Барселоне, но у нашего клуба такие большие амбиции.

Нам нужно побеждать в каждом матче. Даже в прошлом сезоне, когда мы выиграли четыре титула, мы не смогли выиграть Лигу чемпионов.

Молодые игроки у нас должны бороться за место в составе с невероятными защитниками и полузащитниками. Суровая реальность заключается в том, что даже такие невероятные игроки, как Фил Фоден, не получают того игрового времени, которого они заслуживают.

Мои помощники всегда следят за игроками, и если они увидят кого-то особенного, кто может проявить себя, то он получит шанс", – приводит слова Гвардиолы издание The Telegraph.

Матч Астон Вилла – Манчестер Сити в 22-м туре АПЛ состоится в Бирмингеме в воскресенье, 12 января, и начнется в 18:30.

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