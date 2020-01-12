Скауты Тоттенхэма и Челси прибыли в Рим для просмотра полузащитника Ромы Амаду Диавара.
Амаду Диавара, Getty Images
12 января 2020, 14:18
Во время матча 19-го тура Рома — Ювентус, который состоится в воскресенье, 12 января, на Стадио Олимпико будут присутствовать представители Тоттенхэма и Челси.
Цель скаутов лондонских клубов — просмотр в деле опорного полузащитника Ромы Амаду Диавара.
22-летний гвинеец (10 матчей за национальную сборную) выступал за ФК Сан-Марино (15 матчей во всех турнирах, 0 голов), Болонью (35, 0), Наполи (74, 2) и Рому (6, 0).
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