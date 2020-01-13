"Горожане" на выезде уничтожили "львов" и вернулись на вторую строчку в АПЛ.
Астон Вилла - Манчестер Сити, Getty Images
13 января 2020, 02:00
В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла на своем поле принимала Манчестер Сити.
Как уже говорилось ранее, у хозяев есть две серьезные потери – Уэсли Мораес и Том Хитон не сыграют до конца сезона из-за травм, зато клуб усилил Данни Дринкуотер.
Манчестер Сити был безжалостен к Астон Вилле, а Серхио Агуэро установил новый рекорд.
Обзор матча:
Астон Вилла — Манчестер Сити 1:6
Голы: Эль-Гази, 90+1 — Марез, 18, 23, Агуэро, 28, 57, 82, Жезус, 45+1
Астон Вилла: Нюланд — Нгойо, Хаус, Мингс — Эль Мохамади, Дринкуотер (Лэнсбери, 79), Луис (Накамба, 65), Хурихэйн (Трезеге, 71), Тэйлор — Грилиш — Эль-Гази.
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо (Отаменди, 63), Стоунз, Менди — Де Брюйне (Фоден, 63), Родри (Гюндоган, 71), Д. Силва — Марез, Агуэро, Жезус.
Предупреждения: Эль-Гази, Грилиш — Фернандиньо.