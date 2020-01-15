Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров.

В поединке Кубка Англии Манчестер Юнайтед сыграет на своем поле против Вулверхэмптона.

Существенное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Оле-Гуннара Солскьяера. Так, коэффициент Parimatch на победу "красных дьяволов" составляет 1,83, на ничью – 3,6, а на победу "волков" – 4,4.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,99.

Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "Манчестер Юнайтед победит и не пропустит". Коэффициент - 2.95.

Матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.