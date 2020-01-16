Англия

Уникальная ситуация случилась в рамках Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед сумел обыграть Вулверхэмптон и выйти в четвертый раунд Кубка Англии по футболу.

Следующий свой матч в этом турнире "красные дьяволы" проведут в субботу 26 января, но соперника узнают только 23 числа, когда состоится переигровка встречи Транмер — Уотфорд.

В первом поединке между этими командами была зафиксирована ничья 3:3, но из-за плохого состояния поля на стадионе Транмера, игру переигровку пришлось перенести на 23 января.

Официальный сайт МЮ сообщает, что Уотфорд уже продает билеты на домашний матч против МЮ в Кубке Англии, даже несмотря на то, что команда все еще не пробилась в следующий раунд.

https://football.ua/england/412337-manchester-junajjted-vyshel-v-chetvertyjj-raund-kubka-anglii-blagodarja-pobede-nad-vulverkhehmptonom.html