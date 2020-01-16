Англия

Полузащитник Интера Матиас Весино может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Агент Матиаса Весино обсуждает с руководством Интера возможные условия перехода своего клиента в Эвертон — сообщает Calciomercato.

Интер и раньше планировал расстаться с Весино, а с приходом Кристиана Эриксена его будущее в составе "нерадзурри" под большим вопросом.

28-летний уругваец (41 матч за национальную сборную, 3 гола) выступал за Сентрал Эспаньол (32 матча во всех турнирах, 2 гола), Насьональ (23, 5), Фиорентину (85, 6), Кальяри (9, 2), Эмполи (38, 2) и Интер (88, 10).

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