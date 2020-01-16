Италия

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен продолжит карьеру в Серии А.

Агент Кристиана Эриксена Мартин Шоотс прибыл в Милан и уладил все детали трансфера своего клиента из Тоттенхэма в Интер — сообщил журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По его информации контракт будет подписан до лета 2024 года, а Интер заплатит за Эриксена 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм требовал за игрока, контракт контракт которого со "шпорами" истекает летом 2020 года, 20 миллионов евро, а Интер был готов заплатить 15 миллионов или ждать лета, чтобы заполучить Кристиана на правах свободного агента.

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