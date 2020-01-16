Англия

Форвард Генка Мбвана Саматта может подменить травмированного Уэсли.

Нападающий Мбвана Саммата близок к трансферу из Генка в Астон Виллу за 10 млн евро, утверждает HLN.be.

В случае перехода он станет первым танзанийцем в истории английской Премьер-лиге. В Астон Вилле на Саматту рассчитывают в качестве замены Уэсли, который травмировал колено и выбыл до конца сезона.

На счету Саматты 76 голов и 20 ассистов в 191 матче за Генк за четыре года. В прошлом сезоне он помог команде выиграть чемпионат Бельгии, забив 20 мячей.

В этом месяце бирмингемцы уже укрепили вратарскую позицию, арендовав у Милана Пепе Рейну.