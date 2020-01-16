Форвард Генка Мбвана Саматта может подменить травмированного Уэсли.
Мбвана Саматта, Photo News
16 января 2020, 19:45
Нападающий Мбвана Саммата близок к трансферу из Генка в Астон Виллу за 10 млн евро, утверждает HLN.be.
В случае перехода он станет первым танзанийцем в истории английской Премьер-лиге. В Астон Вилле на Саматту рассчитывают в качестве замены Уэсли, который травмировал колено и выбыл до конца сезона.
На счету Саматты 76 голов и 20 ассистов в 191 матче за Генк за четыре года. В прошлом сезоне он помог команде выиграть чемпионат Бельгии, забив 20 мячей.
В этом месяце бирмингемцы уже укрепили вратарскую позицию, арендовав у Милана Пепе Рейну.