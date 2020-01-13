Англия

До конца сезона вратарь Милана Пепе Рейна будет выступать в английской Премьер-лиге.

Милан и Астон Вилла согласовали аренду голкипера Пепе Рейны — сообщили официальный сайты "вилланов" и "дьяволов".

Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20. Контракт испанца с Миланом действует до лета 2021 года.

37-летний ветеран выступал за Барселону (49 матчей во всех турнирах), Вильярреал (147), Ливерпуль (396), Баварию (3), Наполи (182) и Милан (13).

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