Англия

Валентино Лазаро может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Ньюкасл заинтересован в услугах полузащитника Интера Валентино Лазаро, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, "сороки" рассчитывают арендовать австрийца с опцией выкупа. Другие подробности не называются.

Отметим, что если Лазаро покинет Интер, то Антонио Конте намерен заменить 23-летнего футболиста Виктором Мозесом.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм хочет арендовать Лазаро.

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