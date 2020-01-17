Лондонцы заинтересованы в вингере Интера.
Валентино Лазаро, Getty Images
17 января 2020, 10:01
Полузащитник Интера Валентино Лазаро попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.
"Молотобойцы" планируют укрепить атакующую линию в январе и попытаются арендовать австрийского вингера. В лондонском клубе 23-летний игрок может стать конкурентом Андрея Ярмоленко на правом фланге полузащиты.
В подписании Лазаро также заинтересованы Вердер, Дженоа и Кальяри.
В текущем сезоне полузащитник провел 11 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что интерес к Ярмоленко проявляет Бешикташ.
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