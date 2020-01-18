Англия

Менеджер рассказал о своих планах на будущее.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что не хотел бы уходить из команды в следующем сезоне.

"Я говорил много раз, если клуб не уволит меня, я останусь. Конечно, на 100% я продолжу работать здесь в следующем сезоне. И не потому, что мы выиграли последние две игры или играли лучше в последние несколько месяцев".

"Мне нравится работать с игроками, но даже если все пойдет плохо и мы не будем успешны в Лиге чемпионов, я не уйду".

"Как у менеджера, есть хорошие и плохие моменты, особенно вы не выигрываете все время. Но это все о том, что мы можем сделать дальше и как мы можем улучшить команду", — цитирует Гвардиолу Goal.

Ране испанский специалист в который раз напомнил о том, кто останется лучшим футболистом в современном футболе.