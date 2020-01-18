Англия

Датчанин имеет шанс сменить Бундеслигу на Туманный Альбион.

Крайний полузащитик дортмундской Боруссии Якоб Бруун Ларсен в зимнее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу, сообщает Sky Sports.

По данным источника, переговоры о трансфере датского футболиста со "шмелями" ведет Борнмут. "Вишенки" предлагают за игрока 15 миллионов евро.

Напомним, текущий контракт Ларсена с Боруссией истекает через 18 месяцев. В нынешнем сезоне вингер вышел на поле в четырех матчах Бундеслиги, отдав один ассист.

Ранее сообщалось, что основной защитник Борнмута Натан Аке может покинуть команду в трансферное окно.