Датчанин имеет шанс сменить Бундеслигу на Туманный Альбион.
Якоб Бруун Ларсен, getty images
18 января 2020, 06:52
Крайний полузащитик дортмундской Боруссии Якоб Бруун Ларсен в зимнее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу, сообщает Sky Sports.
По данным источника, переговоры о трансфере датского футболиста со "шмелями" ведет Борнмут. "Вишенки" предлагают за игрока 15 миллионов евро.
Напомним, текущий контракт Ларсена с Боруссией истекает через 18 месяцев. В нынешнем сезоне вингер вышел на поле в четырех матчах Бундеслиги, отдав один ассист.
Ранее сообщалось, что основной защитник Борнмута Натан Аке может покинуть команду в трансферное окно.