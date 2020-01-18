Англия

Менеджер похвалил молодого форварда.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказал свое мнение об игре нападающего команды Рисса Нельсона.

"Я не хотел бы сравнивать его со Стерлингом, но я скажу, что у Рисса есть потенциал сделать все, что он захочет".

"Если он хочет многого добиться, хочет учиться и хочет бросить вызов самому себе, он может стать лучшим игроком этого футбольного клуба"

"Он игрок, который хочет учиться и любит футбол, но я думаю, что он несколько запутался в последние несколько лет — это касается некоторых решений, которые он принял", — цитирует Артету Goal.

Ранее сообщалось, что защитник ПСЖ Левен Кюрзава в зимнее трансферное окно имеет все шансы стать игроком Арсенала.