Менеджер похвалил молодого форварда.
Рисс Нельсон, getty images
18 января 2020, 07:48
Главный тренер Арсенала Микель Артета высказал свое мнение об игре нападающего команды Рисса Нельсона.
"Я не хотел бы сравнивать его со Стерлингом, но я скажу, что у Рисса есть потенциал сделать все, что он захочет".
"Если он хочет многого добиться, хочет учиться и хочет бросить вызов самому себе, он может стать лучшим игроком этого футбольного клуба"
"Он игрок, который хочет учиться и любит футбол, но я думаю, что он несколько запутался в последние несколько лет — это касается некоторых решений, которые он принял", — цитирует Артету Goal.
Ранее сообщалось, что защитник ПСЖ Левен Кюрзава в зимнее трансферное окно имеет все шансы стать игроком Арсенала.