Франция

Защитник ПСЖ Левен Кюрзава продолжает поиски нового клуба в Англии.

Агент Левена Кюрзава, чей контракт с ПСЖ заканчивается в июне 2020 года, встретился с представителями Арсенала — сообщает RMC Sport.

По информации издания, стороны обсуждают пятилетний контракт для 27-летнего защитника.

Ранее сообщалось, что Левен в случае ухода из ПСЖ намерен перебраться в английскую Премьер-лигу, и уже отказал Интеру и Лиону. В Англии интерес к Кюрзава проявляют Вест Хэм и Манчестер Юнайтед.

Игрок национальной сборной Франции (12 матчей, 1 гол) за свою клубную карьеру выступал за Монако (96 матчей во всех турнирах, 8 голов) и ПСЖ (100, 12).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.