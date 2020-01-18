Англия

Менеджер высказался о потенциальных трансферах.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард заявил, что не будет слишком опечален, если его клубу не удастся привести в команду новых игроков в январе.

"Я думаю, что на данный момент, ничего страшного в этом нет. Если для нас это будет правильным, тогда мы постараемся кого-то подписать".

"Я думаю, что январь — это то время, когда сложно покупать новых футболистов, особенно из других лиг. Это сложно и для самих игроков".

"Именно поэтому мы должны думать очень осторожно. Мое дело заботиться о команде и наблюдать за развитием. Я не хочу делать некую резкую реакцию, чтобы сказать "вот мое первое большое подписание" только потому, что мы не могли купить никого летом", — цитирует Лампарда Goal.

Ранее сообщалось, что лондонцы рассматривают кандидатуру защитника Брайтона Льюиса Данка.