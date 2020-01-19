Англия

В рамках 23-го тура АПЛ Челси на выезде уступил Ньюкаслу.

Подопечные Фрэнка Лампарда отправились на Сент-Джеймс Парк в надежде набрать три пункта. "Синие" не сумели продемонстрировать высокий уровень игры в атаке и не сумели поразить ворота Мартина Дубравки.

В компенсированное время Ньюкасл заработал угловой, который стал ключевым — "сороки" вырвали победу на 94-й минуте поединка.

Обзор матча:

Ньюкасл – Челси 1:0

Гол: Хейден, 90+4

Ньюкасл: Дубравка – Крафт (Ш. Лонгстафф, 71), Фернандес, Лассельс, Кларк, Виллемс (Ритчи, 12) – Альмирон, Хейден, Шелви (М. Лонгстафф, 85), Сен-Максимен – Жоэлинтон

Челси: Аррисабалага – Джеймс (Эмерсон, 75), Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта – Канте, Жоржиньо, Маунт (Баркли, 68) – Хадсон-Одои, Абрахам (Батшуайи, 80), Виллиан

Предупреждения: Хейден – Эмерсон.

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