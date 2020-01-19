Англия

"Горожане" не самым лучшим образом выступают в родных стенах.

В поединке 23-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в родных стенах не сумел обыграть Кристал Пэлас, разойдясь результативной ничьей (2:2).

Примечательно, что "горожане" пропускали первыми в родных стенах в шести из последних девяти поединков Премьер-лиги. Ранее же при Гвардиоле Сити пропускал в шести домашних матчах из последних 60 встреч.

К слову, матч против лондонцев стал юбилейным для полузащитника команды Давида Сильвы — испанец провел свой 300-й матч.

Также свое мнение о неудачном поединке высказал главный тренер команды Пеп Гвардиола.